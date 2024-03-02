Названы неочевидные полезные свойства черного перца Шеф-повар Ефимов: черный перец помогает лучше усваивать пищу

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Черный перец не только делает вкус еды богаче и насыщеннее, но и помогает процессу пищеварения, заявил в эфире радио Sputnik шеф-повар Иван Ефимов. По словам эксперта, эта приправа также способствует выработке дофамина, кроме того, перец обладает дезинфицирующими свойствами.

Перец вызывает позитивную реакцию в организме — выработку гормона удовольствия дофамина. Он дает аромат и пряность так называемую, то есть у блюда становится многогранный вкус. Если соль просто усиливает вкус, то перец дает ему многоликость. Еще перец «дразнит» слизистую, и в результате начинает активно выделяться слюна. А если пошло слюноотделение, значит, активно выделяется и желудочный сок, что помогает лучше усвоить пищу. Ну и плюс еще перец обладает дезинфицирующими свойствами: это важно, когда еда сырая или недостаточно термически обработана, — сказал он.

Эксперт добавил, что черный перец необходимо правильно хранить. Так, приправа должна быть упакована в плотно закрытую тару, чтобы не контактировать с воздухом. А для сохранения пахучести и эфирности молотого перца ему лучше находиться в холодильнике.

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