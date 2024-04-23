Названы необычные вещи, которые россияне выкидывают в мусорки РЭО: при сортировке мусора сотрудники находят деньги и домашних животных

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники мусоросортировочных линий нередко находят в контейнерах деньги, документы, старинные предметы, драгоценности и фотоаппараты, рассказал глава Российского экологического оператора Денис Буцаев. По его словам, иногда попадаются и бесчеловечные находки — домашние питомцы. Их находят в мусорках каждых месяц. Животных выхаживают и передают новым хозяевам, сообщает РБК.

Однако, к сожалению, есть и бесчеловечные находки: иногда сортировщики спасают выброшенных котят, черепах и других животных, — рассказал Буцаев.

На сортировочных линиях также находили тома произведений Леонида Брежнева «Ленинским курсом», значки СССР, выпуски журнала «Огонек» 1970-х годов, гармонь середины XIX века, казачью шашку, инкрустированную серебром и бирюзой. Если находка ценная и удалось установить личность владельца, то ее отправляют хозяину.

Ранее выяснилось, что россияне стали реже выбрасывать ненужные вещи. Так, порядка 41% россиян рассказали, что стараются отдавать ненужные вещи соседям, друзьям и знакомым. Еще 32% передают их членам семьи, а 24% жертвуют чужим людям. При этом 19% отправляют вещи на мусорку, а 7% их продают.