Названы необычные способы избавления от лишнего веса Британские ученые посоветовали использовать жвачку после еды, чтобы сбросить лишний вес

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Британские ученые придумали необычный способ избавиться от лишнего веса. Для этого необходимо в течение 45 минут после еды использовать жевательную резинку. В результате эксперимента с участие 60 человек выяснилось, что жвачка подавляет возвращение аппетита и уменьшает тягу к сладкому и соленому, рассказывает «Москва 24».

В Америке исследователи выяснили, что улучшить метаболизм помогают умеренно низкие температуры в пределах 10-13 градусов. Эксперимент проводился на мышах с лишним весом. Под воздействием холода масса тела грызунов уменьшилась. Кроме того, у них улучшилась чувствительность к инсулину и толерантность к глюкозе, а также снизилось воспаление из-за ожирения. В США нашли еще один неожиданный лайфхак для худеющих: нужно выбирать цвета посуды контрастного с едой цвета. Это помогает снижать аппетит, благодаря чему человек меньше.

В Японии ученые провели исследования о влиянии запахов на аппетит. В ходе эксперимента с крысами они установили, что аромат грейпфрута активирует симпатическую нервную систему, которая ограничивает деятельность ЖКТ, расщепляя жир. Запах лаванды при этом оказывает негативное влияние – из-за него грызуны активнее набирали вес.

Специалисты из Дании и Китая пришли к выводу, что снизить аппетит можно, просматривая фото еды. Они провели исследование, предложив половине участников три раза посмотреть на фото с конфетами, а второй половине показали кадр 30 раз. По итогу группа, которая чаще видела картинку с едой, хотела съесть меньшее количество конфет.

Диетолог Маргарита Королева ранее посоветовала добавлять в еду соки лимона, грейпфрута, граната или клюквы, чтобы избавиться от привычки есть соленое. Также можно заменить соль ароматными травами или специями.