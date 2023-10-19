Названы необычные полезные свойства подсолнечного масла Малышева заявила о пользе подсолнечного масла для профилактики катаракты

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Подсолнечное масло — полезный для здоровья продукт, способствующий профилактике катаракты, рассказала врач Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово» на Первом канале. По ее словам, оно содержит в себе витамин Е, который также называют «витамином молодости». Это вещество предотвращает помутнение хрусталика и улучшает зрение.

Врач-офтальмолог Михаил Коновалов подчеркнул, что в подсолнечном масле содержится в два раза больше витамина Е, чем в оливковом. Его польза для глаз была подтверждена результатами исследования, проведенного китайскими учеными. Участие в нем приняли свыше 400 тысяч человек, которые либо ежедневно употребляли подсолнечное масло, либо не использовали его вовсе. Выяснилось, что употребление такого масла способствовало снижению риска развития катаракты. В свою очередь врач-иммунолог Андрей Продеус заявил, что подсолнечное масло также полезно и для сосудов.

В нем содержатся полиненасыщенные жирные кислоты, а именно омега-3. Они снижают уровень «плохого» холестерина, соответственно, атеросклеротических бляшек будет меньше. <...> Сосуды будут более чистыми, — рассказал он.

Врачи рекомендуют россиянам отдавать предпочтение маслу холодного отжима. Оно отличается более светлым оттенком. Его польза объясняется тем, что оно не подвергается сильной термической обработке, способной нейтрализовать витамины и жирные кислоты.

Елена Малышева ранее рассказала, какие продукты помогают сохранить здоровую сетчатку. По ее словам, особую пользу несут шпинат и капуста кейл, содержащие в себе лютеин. Это вещество защищает глаза от вредных воздействий внешней среды, в том числе от излучения света синего спектра.