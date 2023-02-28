Названы необходимые для укрепления ногтей продукты Диетолог Дубская посоветовала включить в рацион богатые серой продукты для укрепления ногтей

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Для укрепления ногтей следует включить в рацион богатые серой продукты, рассказала диетолог Мария Дубская. В разговоре с «Москвой 24» она отметила, что этого элемента много в крабах, омарах, рыбе и яйцах, а для того, чтобы ногти сохраняли блеск, следует добавить в меню богатые хромом тунец и говядину.

Сделать ногти крепкими и плотными помогает такой элемент, как сера. Ее много в крабах, омарах, морских гребешках, рыбе и яйцах. Блеск ногтям придает хром. Поэтому в меню регулярно должны быть богатые им говядина, тунец, помидоры, свекла, — пояснила специалист.

По словам диетолога, крепость ногтей помогает сохранить кальций, которого много в молочных продуктах или их безлактозных вариантах в случае непереносимости. Для лучшего усвоения кальция необходим витамин D. Врач пояснила, что он содержится в рыбе и яйцах. Жителям регионов, где недостаточно солнца, следует принимать специальные добавки, содержащие этот элемент.

Дубская добавила, что морковь и оливковое масло богаты витамином А, который отвечает за блеск ногтевой пластины. Также стоит добавить в рацион авокадо, орехи и кунжут — в них много витамина Е, необходимого для роста ногтей.

Важны для здоровья ногтей и такие микроэлементы, как селен и цинк. Первого больше всего в бразильском орехе, яйцах и морепродуктах. Второй в максимальном количестве содержится в устрицах. Также богаты цинком говяжья печень, тыквенные и подсолнечные семечки, а также овсянка, — заключила специалист.

Врач-терапевт Олеся Савельева ранее объяснила, что ломкость волос и ногтей может свидетельствовать о нехватке витамина D. По ее словам, солнечный свет должен воздействовать ежедневно на открытые участки кожи в течение 15–30 минут, чтобы восполнить недостаток этого элемента.