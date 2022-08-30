Названы необходимые для подготовки иммунитета к осени витамины Врач Андрианова: для подготовки иммунитета к осени стоит принимать витамин D3 и С

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Для профилактики простудных заболеваний в начале осени необходимо укреплять свой иммунитет с помощью приема витаминов D, C и B, а также цинка и железа, посоветовала врач-терапевт Наталия Андрианова. В беседе с Lenta.ru она объяснила, что полностью избежать рисков заражения простудой в сезон нельзя, однако можно сократить частоту заболеваний, соблюдая простые правила.

Полностью избежать рисков простудиться мы не можем, однако снизить частоту таких заболеваний — возможно. Для этого важно не только мыть руки, увлажнять слизистую носа и сбалансировано разнообразно питаться, но и обращать внимание на количество необходимых для поддержания иммунитета витаминов в организме, — порекомендовала специалист.

Андрианова добавила, что витамин D3 обладает иммуномодулирующим действием, а витамин С помогает организму в борьбе со многими воспалительными и инфекционными болезнями. Для укрепления иммунитета не менее важны витамины группы В, а также такие микроэлементы, как железо и цинк.

Врач предупредила, что бесконтрольно принимать биологически активные добавки нельзя, их прием должен назначаться врачом по результатам анализов. В противном случае можно только навредить организму.

Вирусолог и инфекционист Николай Малышев ранее пояснил, что осенью уровень иммунитета снижается из-за отсутствия солнца, сырой и прохладной погоды. В это время года шансы заболеть значительно повышаются, поэтому иммунитет следует укреплять заранее, еще летом. Он порекомендовал употреблять в пищу как можно больше овощей и фруктов.