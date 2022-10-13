Названы необходимые для перевозки животного за границу документы Для перевозки животного за границу обязательно нужен международный ветпаспорт

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При поездке за границу с животным обязательно нужно иметь при себе ветпаспорт питомца, в который должны быть внесены данные о его чипировании, вакцинации и обработке от паразитов, сообщает «ФедералПресс». Также нужно иметь несколько сопроводительных документов — ветеринарное свидетельство по форме 1, которое после пересечения границы нужно будет обменять на международный сертификат формы 5а, а также сертификат Таможенного союза и евросправку, в зависимости от страны, куда планируется поездка.

Международный ветпаспорт — документ, который содержит основную информацию о животном — его кличку, возраст, пол, отличительные признаки, а также данные о вакцинации и использовании препаратов. Также в ветпаспорт вносится информация о чипировании, которое является обязательным для того, чтобы ввезти животное во многие страны. Помимо того, за границей могут потребовать результаты недавней обработки от блох, клещей, гельминтов. Некоторые страны требуют, чтобы животное прошло обработку от глистов за 120 часов и меньше.

Издание уточняет, что правила провоза животных могут отличаться как в разных странах, так и в разных авиакомпаниях и у ж/д перевозчиков. Обычно информация о нужных для перевозки питомцев документах содержится на главных сайтах компаний.

В Госдуме ранее призвали региональные власти позаботиться о животных, которых вынуждены оставить мобилизованные хозяева, и определить питомцев в зоогостиницы. Как заявил первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и окружающей среде Владимир Бурматов, данная инициатива не будет затратной для регионов, а люди при этом будут уверены, что с их животными все хорошо.