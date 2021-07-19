Названы необходимые после вакцинации лекарства

После вакцинации от коронавируса у людей может появиться временное недомогание: боль в месте укола или температура. Врач общей практики Анна Землянухина рассказала «Вечерней Москве», какие препараты должны быть в домашней аптечке, чтобы справиться с последствиями вакцинации.

Как утверждают специалисты, недомогание после прививки — это нормальное явление. По мнению Землянухиной, в первую очередь под рукой всегда должны быть антигистаминные препараты. При температуре стоит принять жаропонижающее — парацетамол или ибуклин.

Небольшое покраснение и припухлость в месте инъекции является нормой — это порядка трёх — пяти сантиметров. От одного до трёх дней также может повышаться температура до 38 — это в норме, — пояснила врач.

По её словам, к медикам нужно обращаться в случаях, если температура после процедуры держится дольше трёх дней или в месте укола возникло сильное уплотнение и покраснение.

Ранее врач-терапевт Виктор Лишин предупредил, что побочные реакции от второго компонента вакцины от коронавируса могут быть гораздо активнее, чем от первого. Реакция на первый компонент может отсутствовать вовсе, а второй способен вызывать её эффективные проявления.