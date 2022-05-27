Названы негативные последствия спада добычи нефти в России Аналитик Гордеев назвал негативные последствия спада добычи нефти в России

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Если переработку нефти можно нарастить после частичного сокращения объемов, то закрывающиеся нефтедобывающие скважины восстановить невозможно, уточнил эксперт Центра отраслевой экономики Научно-исследовательского финансового института Андрей Гордеев. По его словам, сокращение добычи этого горючего в России также грозит уменьшением числа рабочих мест в отрасли, пишет АБН.

Понятно, что объемы добычи нефти будут снижаться, попытки сдержать показатели происходят за счет собственных нефтеперерабатывающих заводов. Этот процесс завершится с летним периодом, — подчеркнул Гордеев.

По его мнению, летом потребление топлива внутри России будет расти из-за повышенного спроса на бензин у автомобилистов на фоне сезона отпусков. Более того, дизельное топливо активно используется на предприятиях сельскохозяйственной отрасли, добавил эксперт. Гордеев считает, что нефтеперерабатывающие компании постараются нарастить поставки своей продукции на среднеазиатский рынок.

Когда пройдет летний период, сокращение добычи будет сопоставимо с ковидными показателями, когда приостанавливались все поставки, — предсказал аналитик.

Ранее аналитик Робер Рапир заявил, что санкции Запада не смогли помешать России зарабатывать на экспорте нефти и газа. Он привёл данные экспертов Немецкого института по международным отношениям и безопасности, согласно которым поступление денег в страну выросло наполовину.