Названы навыки, которые можно развить в киберспорте

Разные игровые дисциплины развивают разные навыки у киберспортсменов, объяснил «360» руководитель Ассоциации компьютерного спорта Ратибор Попов. Некоторые улучшают реакцию, стратегическое мышление и мелкую моторику рук, а другие — заставляют думать логически.

Каждая игра является отдельным направлением и развивает что-то свое. Есть игры с логическим уклоном, например карточная игра Hearthstone, где не нужно что-то быстро делать, а нужно думать. Есть игры, где нужно продумывать действия на карте и понимать, куда тебе нужно отойти, как это сделать, при этом проявлять очень крутую реакцию, — отметил Попов.

По его словам, такие игры развивают мелкую моторику рук, стратегическое мышление, быструю реакцию. Он добавил, что неподготовленный человек просто ничего не поймёт, если будет наблюдать за массовым сражением киберспортсменов: всё происходит настолько быстро и продуманно, что наблюдателям может показаться, будто игроки просто жмут случайные клавиши.

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