Названы настольные игры, способные заменить заканчивающуюся «Монополию» Основатель «Игроведа»: в России полно настольных игр, которые не уступают ушедшей с рынка «Монополии»

Фото: Shutterstock

Магазин настольных игр

Хотя в России наблюдается дефицит оригинальных наборов настольных игр «Монополия», в специальных магазинах сохраняется предложение других стратегических игр, заявил в разговоре с NEWS.ru Александр Пешков, сооснователь сети магазинов настольных игр «Игровед» и гендиректор издательства «Стиль жизни». По его словам, ассортимент до сих пор приветлив по отношению к любителям всех возрастов и уровней достатка.

Есть масса жанров настольных игр: для детей, для компаний, семейные. В каждой категории есть свои хиты. Например для компаний подойдет «Диксит». Для семьи и детей — «Коварный лис», «Доббль». Есть великое множество стратегический игр, сложных и простых: «Лоскутное королевство», «Колонизаторы». Зайдите в любой магазин и найдите на свой вкус и кошелек, — говорит Пешков.

При этом Пешков пояснял, что также на рынке есть масса наборов, копирующих «Монополию». Но он считаетнеправильным называть имена пиратских наборов.

Ранее стало известно, что производитель оригинальной «Монополии», компания Hasbro, прекратила поставки настольных игр еще в 2022 году. Вернуться ли они в Россию в перспективе — неизвестно. Параллельный импорт не спасет, поскольку правила игры и элементы набора необходимо переводить на русский язык.