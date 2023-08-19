Названы населенные пункты зоны СВО, где идут самые ожесточенные бои Военэксперт Дандыкин: самые ожесточенные бои идут на Запорожском направлении

Фото: МО Украины

Наиболее ожесточенные бои в настоящее время ведутся на Запорожском направлении, в частности, в районе Работино, рассказал NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. Он пояснил, что ВСУ пытаются пробиться к городу Токмаку и дальше — к Азовскому морю, но терпят неудачу.

Очень ожесточенные бои идут в районе Донецкой агломерации, так как очень важно отодвинуть их (ВСУ. — NEWS.ru) оттуда — от Марьинки и Авдеевки. Ну и районы, где мы, предположительно, наступаем — Купянское направление в Харьковской области, Кроме того, в районе Артемовска идут бои, — сказал эксперт.

Он также высказал предположение, что потенциал украинских войск иссякнет в течение недели или двух.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что украинская армия готовится к генеральному сражению с российскими войсками на Запорожском направлении. По его словам, на передовую будут отправлены самые боеспособные части ВСУ, а также множество единиц западной техники. При этом эксперт выразил уверенность в том, что росийские военные непременно остановят украинское контрнаступление. По мнению Матвийчука, бойцам ВСУ не помогут даже 14 танков Challenger.