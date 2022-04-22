Названы нарушения ПДД, за которые перестанут штрафовать водителей

Сотрудники ГИБДД перестанут привлекать к ответственности водителей за малозначительные нарушения, а сконцентрируются на выявлении грубых нарушений ПДД. В частности, больше внимания уделят управлению машинами в нетрезвом виде, пишут «Известия» со ссылкой на ГУОБДД МВД.

Основная деятельность Госавтоинспекции будет сосредоточена на предупреждении и пресечении не относящихся к категории малозначительных правонарушений в области дорожного движения, непосредственно способствующих совершению дорожно-транспортных происшествий, — приводит газета сообщение ведомства.

К серьёзным проступкам относятся управление автомобилем в пьяном виде, передача управления машиной пьяному водителю, отказ от медицинского освидетельствования. Соответствующие разъяснения разосланы в регионы.

Выносить предупреждение инспектор вправе только в том случае, если об этом прописано в КоАП. Но таких статей в Кодексе не так много, это грязный или нечитаемый номер, забытые дома права, мелкие неисправности в виде неработающего стеклоомывателя или отсутствие брызговиков.

Предупреждение, а не штраф может быть вынесено водителю, не пропустившему отъезжающий от остановки автобус, нарушение правил пользования внешними световыми приборами, звуковыми сигналами, аварийной сигнализацией или аварийной остановкой, а также за нарушения правил перевозки грузов и буксировки.

Ограничиться предупреждением инспектор может, если водитель не включил перед началом манёвра поворотник или заблаговременно перед манёвром не занял соответствующую полосу дороги, за исключением случаев нарушения требований знаков или разметки.

Предупреждения предусмотрены для инструкторов по вождению за нарушение правил учебной езды, для пешеходов или пассажиров за непристёгнутый ремень, переход улицы в неположенном месте или на красный свет и другие.

Предупреждение считается таким же наказанием и должно выписываться в письменной форме.

Ранее глава Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов рассказал о новых правилах получения медсправки для водителей. Это касается тех, кого лишили прав за вождение в нетрезвом виде или за отказ от медосвидетельствования.