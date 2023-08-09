Названы народные методы лечения, опасные для здоровья Врач Нестерович назвал лечение травами и апитерапию опасными для здоровья

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Некоторые народные методы лечения заболеваний могут оказаться неэффективными и даже опасными, рассказал «Москве 24» врач превентивной медицины Станислав Нестерович. Так, например, лечение травами, апитерапия, иглоукалывание и бани при остром течении болезни могут привести к тяжелым последствиям для здоровья и даже летальному исходу.

Как подчеркнул медик, при заболевании необходимо обратиться к специалисту, который поставит правильный диагноз и назначит лечение, и только после ремиссии можно будет принимать травы и продукты пчеловодства. При этом, по его словам, есть болезни, лечение которых народными средствами просто опасно. К таким относятся глистные инвазии.

Стало очень популярно избавляться от гельминтов народными средствами, многие методы описаны в интернете. Но никакие отвары, травы тут не помогут, от некоторых паразитов трудно излечиться даже с помощью официальной медицины. И если человек не обратится к врачу, то можно получить осложнение, — сообщил Нестерович.

Также в острый период заболевания нельзя ходить в баню. Если окажется, что у человека не простуда, а крупозная пневмония или воспаление легких, то такое «лечение» может обернуться тяжелым осложнением или летальным исходом. Кроме того, баня противопоказана людям с нестабильным давлением и страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Еще одним опасным народным методом лечения является апитерапия, поскольку если неправильно рассчитать количество насекомых, то можно получить анафилактический шок, предупредил врач.

Не принесет положительного эффекта и иглоукалывание. Чтобы метод подействовал, необходимо выбирать врача, который учился и практиковался в Китае, а в России таких специалистов не много.

Глава Московского городского научного общества терапевтов профессор Павел Воробьев ранее рассказал, что все травы настолько же полезны, насколько и вредны. Поэтому только специалисты точно знают, что опасно, а что не опасно, а желающие лечиться травами должны идти в аптеку, а не в лес.