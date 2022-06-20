Названы напитки, помогающие стабилизировать давление Кардиолог Серебрянский назвал напитки, помогающие стабилизировать давление

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Стабилизировать артериальное давление помогают такие напитки, как травяные чаи, отвары валерианы, календулы и шиповника, сообщил кардиолог Юрий Серебрянский «Москве 24». Кроме того, по его словам, будут полезны чай с мятой, малиной, смородиной или мелиссой.

Это может быть ещё корень валерианы, можно делать отвар. Или календула в виде отвара или чая. Это безобидные и вместе с тем полезные напитки. Все они через нервную систему стабилизируют артериальное давление, улучшают сон и уменьшают нервное напряжение, — сказал Серебрянский.

Что касается отвара шиповника, то он действует многопланово, отметил врач. Такой напиток оказывает положительное влияние и на сосуды, и на иммунитет, и на нервную систему.

Также стало известно, что одним из средств для борьбы с высоким артериальным давлением является каркаде — чай из гибискуса. По данным учёных, гибискус действует на систолическое кровяное давление, причём особенно эффективно в случае его повышения.

Врач-сомнолог Софья Черкасова ранее предупредила, что к гипертонии может привести длительная бессонница. Она также повышает риск депрессии, тревожных расстройств, увеличивает вероятность развития ишемической болезни сердца, сахарного диабета и деменции.