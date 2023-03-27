Названы напитки, мешающие организму усваивать витамины Нутрициолог Белоусова: чай и кофе мешают организму усваивать витамины

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Крепкий чай и кофе мешают организму человека усваивать витамины. Об этом в интервью радио Sputnik рассказала врач-диетолог, нутрициолог Анна Белоусова. По ее словам, между приемом витаминов и употреблением напитков должно пройти не менее 40 минут.

Если выпить некрепкий чай или кофе до еды, даже за 10–15 минут перед едой, ничего страшного не будет. Но если крепким чаем или кофе запить пищу и витамины, то это уже критично, потому что они вместе пройдут в тонкий кишечник, и будут проблемы с усвоением. Лучше после приема пищи и витаминов подождать 40 минут, и только после этого выпить чай или кофе, — объяснила врач.

По ее словам, усвоению витаминов препятствуют дубильные вещества, входящие в состав чая и кофе. Аналогичным действием обладает крахмал, поэтому диетолог не советовала запивать витамины киселем. А вот газировка на эти процессы не влияет.

Лучше всего запивать витамины простой водой, также можно использовать морс, отвар шиповника и компот из сухофруктов.

Ранее диетолог Маргарита Королева рассказала, что диабетикам не стоит есть картофель, морковь и свеклу в вареном виде. По ее словам, у этих овощей повышается гликемический индекс при термической обработке. Людям с нарушенным углеводным обменом и запущенными метаболическими нарушениями также не стоит ими злоупотреблять, добавила врач.

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