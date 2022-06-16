Названы напитки, которые помогут замедлить старение после 60 лет Терапевт Чернышова: людям старше 60 лет стоит следить за потреблением дневной нормы воды

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вода поддерживает работу человеческого организма, поэтому людям старше 60 лет особенно важно потреблять дневную норму. Как сообщает Live 24, россиянам следует пить воду из расчета 30 миллилитров на один килограмм веса.

Что касается зеленого чая, то его пользу трудно переоценить. Этот напиток содержит огромное количество антиоксидантов, которые необходимы для восстановления поврежденных клеток, а значит замедляют процесс старения. Результаты исследований показали, что зеленый чай весьма эффективен в борьбе с раком, — пишет издание.

При этом терапевт Надежда Чернышова добавила, что в зеленом чае содержится очень много кофеина. Поэтому пенсионерам следует пить этот напиток исключительно слабо заваренным. Она также сослалась на статистические данные и порекомендовала пожилым людям потреблять вино в умеренном количестве. Однако о кофе и сладких жидкостях пенсионерам лучше забыть, так как они могут поспособствовать увеличению веса и развитию сахарного диабета.

Ранее диетолог Елена Соломатина заявила, что людям старше 60 лет не стоит злоупотреблять маринованными продуктами, насыщенными жирами, жареным и сладким, а также некоторыми видами мяса. Она уточнила, что в пожилом возрасте пищеварительному тракту становится сложно переваривать свинину, баранину и говядину.