Названы наиболее важные навыки для развития карьеры в сфере IT Эксперт Капитонова назвала воображение и логику важными навыками для IT-специалистов

Программисты / Фото pexels.com

Чтобы построить карьеру в IT-сфере, россиянам пригодятся такие навыки, как логическое мышление и развитое воображение, заявила директор по развитию персонала «Лиги цифровой экономики» Ангелина Капитонова. Она также подчеркнула, что для начала карьеры будущий IT-специалист должен обладать цифровой грамотностью, пишет Lenta.ru.

Для старта карьеры в IT, разумеется, нужна общая цифровая грамотность. Сейчас все дети умело используют гаджеты, так как мы живем в цифровую эпоху. Однако важно, чтобы гаджеты были не просто развлечением, но и инструментом познания для ребенка, — отметила Капитонова.

Она также отметила, что айтишники должны уметь самостоятельно развиваться, учиться и быстро переучиваться, чтобы адаптироваться к меняющимся условиям. Капитонова посоветовала будущим специалистам отрасли повышать навыки концентрации и управления вниманием, в этом могут помочь настольные игры, добавила эксперт. Помимо этого, уточнила Капитонова, будущим работникам сферы IT понадобится креативность, умение работать в команде, знание иностранных языков и кросс-функциональность.

Все-таки написание кода — это во многом творческий процесс, в который разработчик вкладывает сердце и душу. В обозримом будущем все рутинные задачи будут полностью автоматизированы, поэтому творческое мышление и способность создавать креативные решения помогут программисту оставаться востребованным на рынке труда, — пояснила эксперт.

Ранее организатор Российского интернет-форума Сергей Плуготаренко заявил, что вузы в России готовят недостаточно IT-специалистов. Он отметил, что говорит об этом без упрёка, просто констатируя факты. При этом в последнее время в сфере высшего образования начали пересматривать подготовку айтишников, отметил собеседник.