Названы наиболее уязвимые перед мошенниками категории россиян Юрист Меграбян: пожилые являются наиболее уязвимыми перед мошенниками

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Наиболее уязвимой категорией граждан перед мошенниками являются пожилые, предупредил юрист Самвел Меграбян. В беседе с MK.RU эксперт подчеркнул, что зачастую злоумышленники представляются сотрудниками банков или правоохранительных органов: это помогает им создать иллюзию авторитетности перед людьми старшего поколения.

Часто они звонят и представляются сотрудниками правоохранительных органов или банков, создавая иллюзорную авторитетность. Люди старшего поколения внимательно их слушают и, как правило, переводят деньги в надежде сохранить накопленное, — пояснил юрист.

Дополнительное давление на пожилых оказывают чувство страха, стресс и угрозы. По словам Меграбяна, многие, лишившиеся всех накоплений из-за действий злоумышленников, стыдятся рассказать об этом родным. Под угрозой также находятся малоопытные пользователи социальных сетей, которые не защищают аккаунты двухфазной аутентификацией. Юрист уточнил, что, согласно опросам за 2023 год, в 84% случаев жертвами мошенников становились люди с высшим образованием, а в 73% — женщины. Только 9% граждан в течение года не сталкивались с попытками мошенничеств.

HR-специалист Зулия Лоикова ранее рассказала, что нужно внимательно изучать описание вакансий, чтобы не попасть в руки мошенников при поиске работы. По ее словам, часто объявления, составленные злоумышленниками, выглядят как призыв к действию.