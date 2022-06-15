Названы наиболее полезные для организма летние фрукты, ягоды и овощи

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Среди наиболее полезных летних овощей, фруктов и ягод россиянам следует обратить внимание на дыню, так как в ней содержатся бета-каротин, витамины С и В9, а также калий, цинк, марганец, йод и медь. Как сообщает Live 24, ее не стоит употреблять сразу после еды, так как это может вызвать расстройство желудка.

Малина — сортов и видов этой ягоды существует целое множество, но все они обладают витамином С, калием, фосфором, магнием и витамином В9. В малине содержатся флавоноиды, являющиеся антиоксидантами и противовоспалительными соединениями с противомикробным действием, — пишет издание.

Кукуруза, в свою очередь, обеспечивает организм энергией и чувством сытости. Она также является источником клетчатки, магния и витаминов группы B. При этом употребление абрикосов поможет россиянам насытить организм бета-каротином, витаминами С и В9. Эти фрукты благотворно влияют на кожу и замедляют процесс старения. Не менее полезным будет и инжир: он содержит минимум калорий, много воды, а также витамин С и кальций. Однако злоупотреблять этим фруктом не стоит, так как он обладает слабительным эффектом. Помимо этого, россиянам порекомендовали летом добавить в свой рацион перцы, кабачки, огурцы и томаты.

Ранее диетолог Михаил Гинзбург заявил, что самыми полезными продуктами для человека в летний сезон являются овощи, рыба, ягоды и кисломолочные напитки. Эксперт отметил, что летом у организма снижается потребность в еде. По его словам, одним из механизмов предупреждения о насыщении является повышение температура тела.