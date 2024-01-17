Названы самые неприятные привычки в общении Психолог Васильева: манера перебивать — одна из самых неприятных привычек

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Самыми раздражающими привычками людей во время общения являются манера перебивать собеседника, хвастовство и зависание в телефоне, рассказала в беседе с LIFE.ru психолог Оксана Васильева. Также в список неприятных действий вошли чрезмерное приближение собеседника, задавание бестактных вопросов и использование англицизмов.

По словам специалиста, те, кто перебивает собеседника, разрушают таким образом диалог и раздражают окружающих, так как не дают человеку высказаться и донести свою позицию. Еще одной проблемой является любовь к хвастовству.

Поделиться достижениями — это нормально и даже полезно. Но вот делать это не к месту, вставляя рассказ в любую беседу с фразами «А вот я, а вот у меня», уже проблема. После разговора с такими хвастунишками остается шлейф неприятного послевкусия, — отметила психолог.

Обратной стороной этой привычки является манера прибедняться, когда при рассказе человека о проблемах его оппонент заявляет, что он несчастнее «в квадрате», продолжила эксперт. Еще одной неприятной чертой в общении считается и обесценивание чужих историй. Если кто-то в компании рассказывает какую-либо историю или анекдот, а один из собеседников знает, чем все закончится, хорошим тоном будет просто кивнуть или просто промолчать. А выдавая концовку истории, человек занимается «воровством минутки славы» рассказчика.

Привычка «зависать» в телефоне во время беседы является проявлением неуважения к оппоненту, которому дается понять, что в телефоне намного интереснее, отметила психолог.

Бестактные вопросы типа «Когда поженитесь?», «А детки когда?», «Сколько зарплата?» нарушают личные границы, рассказала эксперт. Сюда же относятся и непрошеные советы, а также навязывание своего мнения и чрезмерное приближение к лицу собеседника.

В этом случае речь уже не просто о нарушении личных границ, а про буквальное вторжение на физическом уровне, — пояснила психолог.

Также, по ее словам, никто не любит собеседников, неуместно использующих в речи жаргонизмы, слова-паразиты и англицизмы. Кроме того, раздражающим фактором является превращение шуток и юмора в черный сарказм и обидные подколы.

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