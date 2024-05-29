В МЧС перечислили наиболее безопасные места при терактах в поездах Глава МЧС: середина или конец поезда — самые безопасные места при терактах

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Наиболее безопасными местами в поездах в случае террористических атак считаются конец или середина состава, заявил глава МЧС Александр Куренков. По словам министра, которые передает ТАСС, террористы, пытаясь максимизировать количество жертв среди гражданских лиц, часто устраивают подрыв головного вагона.

Мы из этого можем сделать выводы, что самое безопасное место — либо в конце поезда, либо в середине, — пояснил он.

Куренков объяснил, что головной вагон зачастую используется для теракта, так как после взрыва под удар попадут остальные вагоны, следующие за ним. Подводя итог, министр подчеркнул, что работу с населением нужно проводить во всех аспектах, чтобы люди знали, как обезопасить свою жизнь вне зависимости от ситуации, в которой человек оказался.

Ранее глава Погранслужбы ФСБ РФ Владимир Кулишов заявил, что российские пограничники в течение 2023 года пресекли более 5,5 тысячи попыток пособников международных террористов и вооруженных формирований Украины (ВФУ) попасть в Россию. Он пояснил, что данный показатель увеличился в три раза по сравнению с аналогичными от 2022 года. Известно, что всего за год на территорию РФ не пропустили 126 тысяч человек.