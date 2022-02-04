Названы мужские имена, обладатели которых имеют склонность к алкоголизму

Парапсихолог Галина Янко рассказала про мужские имена, обладатели которых могут иметь склонность к алкоголизму. Среди них, по словам женщины, имена Денис, Анатолий, Сергей, Даниил, Виктор и Вадим. По её мнению, этим мужчинам тяжелее всего отказаться от спиртных напитков. Об этом сообщает Пятый канал.

Имя Денис, по словам Янко, связано с древнегреческим богом Дионисом, который символизирует плодородие и виноделие. Но, несмотря на это, у божества есть и другие значения, например, любовь к праздному образу жизни. Эксперт парапсихологии поясняет, что обладатели этого имени постоянно впадают в крайность: то уходят в запой, то вообще не пьют.

Специалист отмечает, что мужчины с именем Анатолий с ранних лет проявляют пристрастие к алкоголю, но с возрастом оно лишь усиливается. При этом Сергеи с помощью алкоголя заглушают душевную боль, так как обладают повышенной чувствительностью «к несовершенству этого мира».

Ранее заместитель главного врача Городской наркологической больницы Елена Куркова заявила, что человек не может победить зависимость от алкоголя на 100%. Эксперт добавила, что страдающий алкоголизмом человек может находиться в двух состояниях — это обострение и ремиссия. При этом ремиссия наступает, если человек не употреблял алкогольные напитки на протяжении трёх лет.