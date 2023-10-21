Названы модель самой бюджетной машины для чиновников и ее стоимость Самая бюджетная для чиновников машина Lada Granta обойдется в 700 тысяч рублей

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Lada Granta

Самой бюджетной для чиновников отечественной машиной является Lada Granta, ее стоимость оценивается в 700 тысяч рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на прайс-листы и данные автопроизводителей. При этом самые дорогие автомобили — Aurus Senat и Aurus Komendant, которые стоят от 40 млн рублей. Высокая цена связана с дополнительными опциями для клиентов.

Стартовая цена на модель Aurus Senat составляет 38 млн 900 тысяч рублей, на Aurus Komendant — 39 млн 900 тысяч рублей. Как бренд автомобилей класса люкс Aurus предлагает клиентам широкие возможности индивидуализации и дополнительных опций, — сообщили в пресс-службе компании Aurus.

Ранее Министерство промышленности и торговли России порекомендовало госслужащим ездить на автомобилях таких марок, как Lada, Aurus, УАЗ, «Москвич», Evolute и Haval. Отмечается, что в перечне есть машины с российским VIN-номером, которые производят в РФ в рамках специнвестконтрактов.

До этого президент РФ Владимир Путин поручил отчитаться о переходе чиновников на использование преимущественно отечественных автомобилей в служебных целях к 1 февраля 2024 года. На встрече с главами предприятий обрабатывающей промышленности в августе Путин выразил недовольство тем, что госорганы продолжают запрашивать закупку иномарок. Президент заявил, что это должно быть абсолютно исключено и все чиновники страны должны ездить на отечественных авто.