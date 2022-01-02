Названы миллиардеры, ставшие ещё богаче в 2021 году

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск смог заработать за ушедший год рекордные $114 млрд. Сегодня его состояние оценивается в $270 млрд, следует из данных Bloomberg Billionaires. За ним идёт основатель компании Amazon Джефф Безос с $192 млрд. На третьем месте французский бизнесмен, президент и CEO группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно, чьё состояние составляет $178 млрд.
Состояние Безоса за год
В ноября 2021 года на фоне роста котировок акций Tesla состояние Маска в моменте превысило $300 млрд, благодаря чему он стал первым человеком в истории, чьё состояние достигло этой отметки.
Ранее Forbes составил рейтинг российских миллиардеров, больше всех разбогатевших в 2021 году. Его возглавил создатель мессенджера Telegram Павел Дуров, чьё состояние выросло на $13,81 млрд, до $17,24 млрд. На втором месте — основательница Wildberries Татьяна Бакальчук, чьё состояние выросло на $11,92 млрд, до $13,02 млрд.