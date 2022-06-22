Названы места в квартире, где можно заразиться опасными бактериями

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С наибольшей вероятностью опасные бактерии и вирусы в квартире будут размножаться в холодильнике, так как обычно там недостаточно низкая температура, чтобы предотвратить распространение болезнетворных микроорганизмов. При этом специалисты призвали обратить особое внимание на полки для хранения мяса, передает «Москва 24».

Первым не самым очевидным рассадником опасности названы полки и ящики холодильника. Мы привыкли считать, что холод способен эффективно и достаточно долго сохранять продукты свежими, и в определенной степени это действительно так. Но стоит помнить, что температура в обычном холодильнике около +4 °C, а многие бактерии в таких условиях способны успешно жить и размножаться, — сообщает издание.

Исследователи отметили, что капли жидкости, вытекшие из упаковки, например, куриного филе, могут стать рассадником для микрофлоры, которая будет активно размножаться и заражать другие продукты. Также стоит внимательно относиться к своей стиральной машине: ее надо чистить примерно раз в один-два месяца специальными средствами, не забывая о дверцах, прокладках барабана и других узких местах. Более того, опасные бактерии могут скапливаться и на оконных рамах, так как это благоприятное место для образования плесени.

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