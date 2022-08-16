Названы места с повышенным риском заражения «кентавром» Врач Хухрев: заразиться штаммом COVID-19 «кентавр» можно в местах с плохой вентиляцией и скоплением людей

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Нахождение без маски в местах с плохой вентиляцией и скоплением людей, например в метро или на вокзале, повышает риск заражения вариантом коронавируса «кентавр», предупредил терапевт Алексей Хухрев. Людям с ослабленным иммунитетом, а также пожилым гражданам следует проявлять особую внимательность, так как они больше всех подвержены инфицированию, рассказал он в беседе с «Москвой 24».

Обезопасить себя поможет ношение маски, однако в жаркую погоду далеко не все соблюдают масочный режим, отметил Хухрев.

Если в маске в жару тяжело, то по возможности нужно ходить в такие места только в том случае, когда нет других вариантов. Если можно пройти остановку, а не ехать в автобусе или троллейбусе, то нужно пройти. На воздухе достаточно сложно заразиться, — посоветовал врач.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что в России выявлено всего семь случаев заражения «кентавром». Заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная назвала эти цифры незначительными в масштабах страны. Она отметила, что течение заболевания по тяжести сравнимо с ОРВИ.

Представитель ФМБА Сергей Аракелов рассказал, что вакцина против коронавируса «Конвасэл» эффективна в том числе против подварианта «омикрона» BA.2.75, известного как «кентавр». По его словам, препарат предотвращает в том числе развитие острого заболевания.