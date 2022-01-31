Названы меры предосторожности при онлайн-покупке билетов в театр

При онлайн-покупке билетов в театр или на концерты нужно проверить надёжность сайта , рассказал руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов изданию Pravda.Ru. Ресурсу нельзя доверять, если ссылка была в рекламном предложении или на каком-то форуме, отметил специалист.

Если это общая какая-то информация, если это рекламное предложение, где-то на форуме увидели или на почту прислали, то, конечно, уровень доверия должен быть околонулевым, — сказал Ульянов.

Проверить сайт можно с помощью специальных сервисов, добавил он. Также Ульянов посоветовал использовать для таких покупок отдельную карту с небольшим количеством денег на ней.

Ранее исследователи из BI.ZONE заявили о резком росте числа поддельных сайтов театров. Мошенники спекулируют на любви россиян к искусству и крадут деньги у желающих посмотреть спектакль. Под удар попали в основном сайты театров «Ленком», Театра сатиры, Малого театра, Театра им. Ленсовета, театров имени Станиславского, Васильева, Товстоногова и детского театра «Аквариум».

Директор Центра правовой помощи гражданам в цифровой среде Людмила Куровская рассказала NEWS.ru о недоработках законодательства, которые приводят к угрозе персональным данным пользователей. Например, это касается правового статуса сетевых идентификаторов, к которым относятся ставшие уже обыденностью куки-файлы.