Названы меры поддержки российских блогеров после ухода западных соцсетей

Российские социальные сети после ухода западных приложений с отечественного рынка разрабатывают различные программы и меры поддержки блогеров, например, увеличивается монетизация на определённые типы контента, рассказала основательница Совета блогеров при Совете Федерации Валерия Рытвина. Она также отметила, что российские соцсети адаптируют свои платформы и настраивают функционал, пишет «Компания».

Российские социальные сети сейчас создают различные программы для блогеров и активных пользователей соцсетей. По определенному виду контента увеличивается монетизация, а где-то предоставляются льготы на рекламные кабинеты. Если эти идеи ещё не реализовали, то, по крайней мере, я слышала о таких инициативах. Как минимум наши соцсети адаптируют свои платформы для более комфортного пользования и дорабатывают функционал, — заверила Рытвина.

Она подчеркнула, что Совет блогеров предложил «ВКонтакте» ряд изменений, которые могли бы улучшить работу соцсети. По словам Рытвиной, такие нововведения будут удобны в первую очередь предпринимателям. Она подчеркнула, что сейчас ведётся работа над улучшением функционала приложения.

Тем временем предупреждения о возможности скорого отключения YouTube в России звучат на всё более высоком уровне. Претензии к работе популярного сервиса уже много раз высказывал Роскомнадзор. А по словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, заблокировав канал «Дума ТВ», «YouTube, судя по всему, подписал себе приговор».