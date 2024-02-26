Названы любимые театры и спектакли россиян ВЦИОМ: местные театры и спектакль «Щелкунчик» попали в число любимых у россиян

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Сцена из спектакля «Щелкунчик»

Более трети россиян (36%) заявили, что в перечне любимых театров у них лидируют местные культурные учреждения, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения. Среди театральных постановок граждане РФ выделили «Щелкунчика», «Мастера и Маргариту» и «Лебединое озеро».

В перечне любимых театров у россиян лидируют местные театры (в том числе местные драматические театры, кукольные театры, театры оперы и балета и филармонии) — 36%. <...> Тройку особенно запомнившихся театральных постановок составили «Щелкунчик» — 10%, «Мастер и Маргарита» — 6% и «Лебединое озеро» — 5%, — говорится на сайте ВЦИОМа.

На втором месте рейтинга расположился Большой театр, его назвали 12% опрошенных. Каждый десятый респондент заявил, что ему нравится Мариинский театр в Санкт-Петербурге. Еще 7% опрошенных выбрали столичный МХАТ, 6% — театр «Современник». «Ленком» и Малый театр в Москве набрали 5 и 4% голосов соответственно.

Ранее россияне рассказали об отношении к «взрослым» вечеринкам в период СВО. Как следует из проведенного NEWS.ru интернет-опроса, почти половина граждан (49%) считают, что можно устраивать закрытые вечеринки, в том числе стриптиз, но если это не будет вынесено на публику. При этом 27% пользователей назвали кощунством подобные мероприятия, которые, по их мнению, недопустимы в период СВО.