Названы любимые продукты у магазинных воров

Согласно новому отчёту системы видеоаналитики «Стоп Шоплифтер», самыми популярным продуктами у магазинных воров стали сыры и колбасные изделия (20,3%), молочные изделия (19,6%) и спиртные напитки (18,7%). Система использует алгоритм распознавания лиц, она установлена в магазинах 76 городов России. Эксперты отметили, что список товаров, которые крадут, не особо меняется из года в год, сообщают «Известия».

Список приоритетных для воров товаров стабилен, и в него входит то, что легче перепродать, — рассказал директор по безопасности торговой сети «Монетка», председатель Ассоциации экспертов безопасности ретейла Константин Сергеев.

Он добавил, что места сбыта известны всем, чаще всего это точки общепита — небольшие кафе и ресторанчики, стимулирующие хищения алкоголя. Злоумышленники также используют социальные сети для продажи украденного.

Ранее стало известно, что в правительство и Верховный суд на отзыв направлен законопроект «О внесении изменения в статью 37 Уголовного кодекса РФ». Согласно документу, гражданам могут предоставить право всеми способами защищать свою и жизнь родных и близких от любого преступного посягательства лиц, незаконно проникающих в дом или квартиру. Исключение составят случаи, когда разрешение было получено на основании судебного решения.