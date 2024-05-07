Названы лучшие варианты подработок для пенсионеров HR-специалист Мурадян: пожилые люди могут получать дополнительный доход из дома

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Россиянам на пенсии подходят сезонные подработки или занятость в некоммерческих организациях, рассказал HR-специалист Гарри Мурадян в беседе с NEWS.ru. Также пожилые граждане могут зарабатывать из дома, занимаясь ремеслом или рукоделием. Доступен и такой вариант подработки, как уход за детьми или домашними животными.

Некоммерческие организации часто ищут волонтеров или сотрудников с частичной занятостью, что может быть хорошей возможностью для пенсионеров внести свой вклад в сообщество и заработать немного денег <...>. Пенсионеры с творческими способностями могут продавать свои изделия ручной работы онлайн или на местных рынках, — рассказал Мурадян.

Не стоит забывать и про репетиторство или обучение, добавил эксперт. По его словам, пенсионеры с опытом могут преподавать школьникам и студентам.

Пенсионеры, владеющие недвижимостью, могут сдавать ее в аренду, чтобы получать дополнительный доход, — добавил специалист.

Ранее Мурадян также заявил, что государство может создавать программы стажировок и обучения, что поможет решить проблему отсутствия профессионального опыта у студентов. По его словам, государственное участие может приносить пользу и работодателям, которым могут быть предоставлены налоговые льготы или субсидии при найме студентов и выпускников без опыта.