Названы лучшие упражнения для расслабления спины после рабочего дня Хирург Умнов: расслабить спину после рабочего дня поможет упражнение «кошка»

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После рабочего дня расслабить мышцы спины и снять нагрузку с позвоночника поможет упражнение «кошка», рассказал NEWS.ru преподаватель медфака Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов. Он отметил: убрать неприятные ощущения можно, если «положить валик под поясницу и двигаться по нему вверх и вниз».

Используйте матрас средней жесткости. Резко не ложитесь, а только постепенно: сперва сядьте, потом опустите туловище и лишь затем поднимите ноги, так же и при подъеме. Лежа на полу для улучшения состояния можно использовать валик. Положите его под поясницу и двигайтесь по нему вверх и вниз. Упражнение «кошка» и поза щенка, — добавил Умнов.

По его словам, стоит выполнить сидя боковые наклоны корпуса и скручивающие туловище движения. Эксперт подчеркнул: допускаются наклоны головы вперед-назад и по кругу.

Наклоняйте корпус вбок сидя. Выполняйте скручивающие туловище движения сидя. Поза ребенка. Поворачивайте колено в сторону лежа. Лежа на спине, подтягивайте колени к туловищу. Потягушки лежа, — подытожил Умнов.

Ранее спортивный тренер Мария Волынкина рассказала, что упражнения «лодочка», «дохлая рыба», «супермен», «кошка», «ягодичный мостик» и «планка» укрепляют мышцы спины. По ее словам, при их выполнении важно следить за правильной техникой, в частности не заламывать шею.

Она отметила, что при выполнении упражнения «супермен», когда стоя на четвереньках попеременно поднимаются рука и нога, необходимо следить за положением таза, который должен стоять ровно. Также, по ее словам, хорошо укрепляет спину упражнение «кошка».