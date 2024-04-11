Названы лучшие соседи для высокого урожая чеснока Агроном Гуляева: урожай чеснока будет выше при соседстве с помидорами и морковью

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Для получения хорошего урожая озимого чеснока его следует сажать после бобовых, томатов, бахчевых и капусты, так как в почве после них множество органики, сообщила кандидат сельскохозяйственных наук Нелли Гуляева в своём Дзен-канале «Ученый агроном». Хорошими соседями для него могут стать помидоры и морковь.

По словам специалиста, чеснок полезен для растений рядом с ним — при росте он выделяет фитонциды, которые защищают их от различных болезней и вредителей. Для достижения более высокого результата следует использовать смешанную посадку, что позволит не только избежать потребности в химических обработки, но и сэкономить место на участке. Однако при этом способе хорошего чеснока не будет, лучше сажать его отдельно. Идеальным соседями для чеснока станут помидоры, при этом как в теплице, так и на грядке. Огурцы также подойдут, но тогда их рост будет медленнее. Также хорошим выбором может стать морковь.

Соседство чеснока и моркови пойдет на пользу обоим. Морковь защищена от вредителей, и урожай ее лучше сохраняется. Грядки размещаем рядом, а можно посадить чеснок с морковью смешанно, — пояснила она.

Ранее стало известно, что в число сортов, наиболее устойчивых к нападениям колорадского жука и отличающихся обильным урожаем, входят сорта «зарево» и «каменский». Также важно соблюдать правила севооборота, своевременной прополки и окучивания, чтобы снизить риск поражения вредителями.