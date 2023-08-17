Названы лучшие продукты для улучшения памяти в пожилом возрасте Терапевт Королева посоветовала пожилым есть рыбу для улучшения памяти

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Одним из лучших продуктов, который поспособствует улучшению памяти в пожилом возрасте, является рыба, рассказала врач-терапевт Маргарита Королева. В разговоре с «Москвой 24» она уточнила, что для улучшения когнитивных функций и работоспособности мозга, а также для профилактики воспалительных процессов организму необходимы омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты.

К таким продуктам можно отнести лосось, семгу и сельдь. Омега-3 входит в состав стенки клеток мозговой ткани, влияет на память, обеспечивает противовоспалительную функцию, замедляет процесс старения, улучшает умственные способности, уменьшает риск болезни Альцгеймера и деменции, — пояснила специалист.

По словам врача, улучшению памяти способствуют грецкие орехи. Они не только являются хорошим источником полиненасыщенных жирных кислот, но и витаминов А, D и Е, которые помогут поддержать мозговую активность и обеспечат передачу импульсов между нейронами.

Королева добавила, что употребление ягод с темной окраской, особенно черники, также положительно скажется на состоянии памяти в пожилом возрасте. Врач уточнила, что ягода богата биофлавоноидами и антиоксидантами, которые защитят клетки мозга от окисления. В рационе пожилых должны присутствовать цинк, магний и медь. Получить их можно из семян тыквы.

Например, медь необходима для передачи нервных импульсов. Все вместе это является профилактикой болезни Альцгеймера, — заключила терапевт.

Королева ранее рассказала, что слива полезна для пожилых благодаря ее благотворному влиянию на работу желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). По ее словам, этот продукт стимулирует работу кишечника, обеспечивает естественную детоксикацию и избавляет от запоров.