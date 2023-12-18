Названы лучшие подарки родственникам на Новый год Психолог Наумова: маме и теще в качестве подарка подойдут СПА-процедуры

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Подходя к новогоднему подарку для родителей и родственников, очень важно ориентироваться на интересы и увлечения, рассказала NEWS.ru психолог Наталья Наумова. Если знаний мало, то важно узнать у близкого человека. По словам психолога, маме или теще в качестве новогоднего подарка подойдут СПА-процедуры и косметика.

Теще или маме можно подарить СПА-процедуры в салоне красоты, крема, духи, косметику, книги по увлечению, например, про вышивку или дизайн. Большинству на Новый год очень понравится красивая посуда, —посоветовала Наумова.

Для зятя можно подобрать что-то для машины или игр, мужские средства по уходу за телом, одежду (носки, футболки, рубашки). По словам психолога, это может быть мастер-класс по управлению мотоциклом, гаджеты и различные аксессуары. При выборе подарка родственнику важно, чтобы он шел от души и был приятен человеку.

Ранее главный педиатр департамента здравоохранения Москвы, главный врач ДГКБ имени З. А. Башляевой Исмаил Османов заявил, что дарить детям сладкие подарки на Новый год не рекомендуется. По его словам, избыток сахара и шоколада в рационе может привести к нарушению пищеварения, стула, тошноте, болям в животе, изменению аппетита. Заменить вредные сладости медик предлагает на зефир.