Названы лучшие подарки на 23 Февраля Психолог Наумова: подарок на 23 Февраля нужно выбирать по хобби мужчины

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В День защитника Отечества своим дорогим мужчинам, будь это отец, муж или сын, в первую очередь важно подарить заботу, любовь, понимание и принятие, рассказала NEWS.ru психолог и семейный психотерапевт Наталья Наумова. По ее словам, при выборе подарка на 23 Февраля нужно учитывать хобби, интересы и предпочтения человека. Она посоветовала приобрести одежду, аксессуары для гаджета или сделать выбор в пользу мастер-класса.

Подарки могут быть разные. Лучше всего узнать, что хочет ваш отец, муж или сын. Можно подарить часы, одежду, рубашку, галстук, аксессуары для гаджетов, что-то для машины или рыбалки. Мастер-класс по хобби и интересам, например, интересным вариантом является полет в аэротрубе или совместный поход на квест, — сказала Наумова.

Ранее психолог Дарья Дугенцова не рекомендовала дарить сертификаты, поскольку они зачастую стоят слишком дорого и далеко не всегда могут подойти их будущему обладателю. Поэтому лучше проанализировать, что нравится мужчине, и сделать выбор в сторону того или иного товара, считает она.

Кроме того, не все любят сюрпризы — в этом случае можно прямо спросить, что хочется человеку. Зачастую люди, сами того не замечая, в разговоре рассказывают, что им хотелось бы, отметила психолог.