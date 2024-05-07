Названы лучшие места Москвы для просмотра воздушной части парада Победы Летчик Попов: воздушную часть парада в Москве лучше смотреть на Тверской улице

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Воздушную часть парада Победы в Москве, кроме Красной площади, лучше смотреть на Тверской улице, рассказал NEWS.ru заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов. Он отметил, что боевые машины отлично видны с Ленинградского проспекта.

Воздушную часть парада интереснее всего смотреть на Тверской улице начиная с Ленинградского проспекта, после района Тушино. Далее, со всех высотных зданий по направлению к Кремлю. Также можно будет увидеть в тех местах, где самолеты будут формировать взлет и посадку. Даже те люди, которых не будет в Москве, смогут увидеть воздушную часть парада, — добавил Попов.

Ранее в Москве прошла репетиция праздничного парада, приуроченного к 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. На опубликованных кадрах представлены военнослужащие и техника. По Красной площади строем прошли военные машины, солдаты и офицеры. Саму площадь украсили плакатами с надписями «9 Мая» и «1945–2024».

Как сообщал министр обороны Сергей Шойгу, в этом году парад продлится два часа. Более девяти тысяч участников и свыше 70 единиц современной военной техники будут задействованы в мероприятии. Подготовка к торжественному шествию началась еще в феврале в Подмосковье.