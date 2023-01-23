Названы самые комфортные города России для жизни на пенсии Соцопрос: россияне назвали Сочи самым комфортным городом для жизни на пенсии

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Россияне считают, что самым комфортным городом для жизни на пенсии является Сочи, после него идут Санкт-Петербург, далее Анапа, а также Москва и Краснодар, следует из соцопроса, проведенного сервисом «Работа.ру» и СберНПФ. Выяснилось, что основным критерием для пенсионной жизни оказался климат. Также граждане заявили о важности красоты и благоустроенности городов, природе и развитой инфраструктуре. Согласно опросу, для некоторых россиян важна возможность устроиться на работу на пенсии и хорошо проводить досуг, а также выплата субсидий для людей старшего возраста.

В опросе участвовали пять тысяч человек. За Сочи, расположенном на первой строчке, проголосовало 23% респондентов, за Санкт-Петербург 18%, Анапе отдали голоса 17% опрошенных, за Москву и Краснодар высказались 16 и 15% соответственно.

После вышеуказанных городов следуют Калининград (11%), города Московской области (10%), Казань (8%) и Нижний Новгород (5%).

Финансист Равиль Ахмадеев ранее рассказал, что у пенсионеров в России есть льготы по налогам на доход и имущество. Эксперт указал на то, что пенсионеры могут быть полностью освобождены от уплаты некоторых налогов. Он при этом уточнил, что освобождаются достигшие пенсионного возраста граждане от налога на имущество лишь в адрес одного объекта недвижимости. Он также уточнил, что льгота по налогу на земельный участок действует лишь при условии, что площадь объекта имущества не превышает шести соток.