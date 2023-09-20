Названы лучшие города для путешествий по России в сентябре «Суточно.ру»: Сочи и Калининград — лучшие города для поездок в сентябре

Фото: Edgar Breshchanov/Global Look Press

Лучшим городом для туристических поездок осенью россияне признали Сочи, такие данные опроса сервиса «Суточно.ру» публикует РИА Новости. Также в тройку лидеров вошли Калининград и Кисловодск.

По результатам опроса, среди 5,4 тысячи пользователей сервиса за Сочи в качестве лучшего города для турпоездки в сентябре проголосовали 23% участников исследования, Калининград выбрали 20%, Кисловодск — 13%. Также в топ-10 вошли Санкт-Петербург с результатом 11%, Дербент — 9%, Казань — 6%, Зеленоградск и Сортавала — по 5%, Нижний Новгород и Москва — по 4%.

Спрос на Сочи летом бил все рекорды, курорт был абсолютным лидером по числу бронирований посуточного жилья. В сентябре интерес остается высоким, но свободные места найти можно. К тому же цены на аренду по сравнению с августом снизились на 15%, — рассказал генеральный директор сервиса Юрий Кузнецов.

При этом дешевле всего снять жилье туристы смогут в Калининграде — аренда обойдется в 3 тысячи рублей в сутки. На 300 рублей дороже стоит суточная аренда в Дербенте, на 400 — в Казани, на 500 — в Санкт-Петербурге и Кисловодске. В других городах расходы на краткосрочный съем составят от 3,6 до 4,6 тысячи рублей за сутки.

Ранее сообщалось, что большинство россиян, бравших летний отпуск, провело его дома или на даче. При этом 19% граждан отметили, что траты на летний отпуск у них снизились по сравнению с прошлым годом, однако 35% заявили об обратном. О росте стоимости отпуска чаще всего сообщали жители Дальнего Востока (31%), реже всего — представители Центрального федерального округа (21%).