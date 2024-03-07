Названы лучшие фильмы на вечер 8 Марта Кинокритик Шнейдеров назвал «Сбежавшую невесту» подходящим фильмом на 8 Марта

Фото: Paramount Pictures.com

«Сбежавшая невеста»

Фильмы «Интуиция», «Сбежавшая невеста» и «Привидение» идеально подходят для романтического вечера дома 8 Марта, потому что они понравятся каждой девушке, рассказал NEWS.ru кинокритик Давид Шнейдеров. Он также посоветовал пересмотреть «Титаник» и несколько российских кинокартин. А вот фильм «Красотка» с Джулией Робертс и Ричардом Гиром, по мнению Шнейдерова, уже всем надоел.

Замечательный фильм «Интуиция» с Джоном Кьюсаком и Кейт Бекинсейл. Конечно, в очередной раз пересмотреть «Титаник» и целый набор отечественных фильмов: «Еще раз про любовь», «Ван Гоги» Сергея Ливнева. Прекрасное кино. «Зеленая карета» Олега Асадулина. Этот набор фильмов понравится девушкам. «Красотка» просто уже всем надоела. Можно еще пересмотреть «Сбежавшую невесту», «Привидение» с Патриком Суэйзи и Деми Мур, — сказал Шнейдеров.

Ранее сексолог Александра Миллер рассказала, что лучшим подарком женщине при ограниченном бюджете в 1000 рублей может стать сертификат в магазин косметики. Однако, по ее словам, лучше не экономить на презентах для любимого человека, а при отсутствии больших финансовых возможностей проявлять креатив.