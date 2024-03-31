Названы лучшие автомобили на вторичном рынке Аналитик Муханов: японские и немецкие машины преобладают на вторичном рынке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На рынке подержанных авто по-прежнему преобладает японская и немецкая продукция, рассказал агентству «Прайм» руководитель группы исследований и клиентской аналитики Авто.ру Алексей Муханов. По его словам, при серьезном подходе есть возможность найти очень хороший экземпляр: с учетом трудностей с поставками запчастей меньше всего проблем доставят самые массовые автомобили, например, Hyundai, Toyota, Mercedes-Benz, Kia и Volkswagen.

На первом месте вторичного рынка находятся японские авто: их доля среди подержанных составляет четверть, что на 2 п.п. ниже, чем в июле 2023 года. На втором месте немецкие марки с долей в 22%, на третьем — российский автопром (18%), уточнил собеседник издания. Ситуация может измениться не ранее, чем через два-три года, когда на вторичный рынок придут китайские модели, утверждает Муханов. Пока их доля увеличилась всего на 3,5%.

Ранее АвтоВАЗ сообщил, что в Азербайджане уже запущена сборка модели Lada Granta. До конца года на конвейер будут поставлены модели семейств Vesta и Niva. На площадке в республике организована зона приема машинокомплектов, сборочный цех и стоянка хранения готовых автомобилей. Это первый в истории концерта проект по производству Lada в Азербайджане.

При этом финансовый аналитик Александр Разуваев заявил в беседе с NEWS.ru, что решение АвтоВАЗа начать производство автомобилей Lada в Азербайджане является очень хорошей идеей, поскольку оно позволит выйти из-под западных санкций. Кроме этого, как подчеркнул эксперт, из Азербайджана можно начать поставки машин в Иран, Грузию или Турцию.