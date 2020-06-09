Роскачество пояснило, как бороться с опасными «летними» бактериями

https://static.news.ru/photo/20d55824-aaf1-11ea-99f4-fa163e074e61_660.jpg Фото: J. Pfeiffer/Arco Images GmbH/Global Look Press

В Роскачестве предупредили о том, что летом гораздо легче получить пищевое отравление, чем в другое время года. В жару создаётся комфортная среда для патогенных бактерий. Чтобы обезопасить себя, нужно не забывать мыть фрукты и овощи, а мясо и рыбу обязательно подвергать термической обработке. Также рекомендуется покупать продукты у проверенных продавцов и ни в коем случае — не с рук.

Так, сальмонелла, вызывающая диарею и брюшной тиф, может встретиться в яйцах, молоке, мясе и воде. Бруцелла, вызывающая поражение опорно-двигательного аппарата, может жить в молоке, сыре, твороге, брынзе, кумысе и мясе. Они погибают при нагревании от 56 градусов Цельсия. А вот чтобы избавиться от кишечной палочки, следует повысить температуру до 60.

При такой же температуре погибают кампилобактерии, приводящие к энтероколиту. Эти организмы встречаются в кишечном тракте животных и домашней птицы, а также в сыром молоке.

В Роскачестве напомнили и о паразитических червях анизакидах (гельминты). Их можно найти в плохо просоленной сельди, сырой или слегка присоленной рыбе, ракообразных и моллюсках. Умирают они при заморозке или термической обработке.

Попасть в организм человека из продуктов могут и особо живучие бактерии. Так, листерия поражает клетки иммунной системы. Снизить риск заражения может помочь нагрев до 70–100 градусов. А нарушение технологического режима на производстве может обусловить наличие клостридий, которые обычно растут на продуктах с высоким содержанием крахмала или белка (мясных и бобовых).

По статистике, более половины случаев отравления связаны с употреблением консервированных грибов домашней заготовки, а эти бактерии погибают лишь при неоднократной пастеризации.

Ранее NEWS.ru писал, что учёные из Воронежского государственного университета исследовали образцы более двух десятков брендов сливочного масла и пришли к выводу, что этот продукт — благоприятная среда для патогенных бактерий. До сих пор специалисты практически не изучали микроорганизмы в таком масле, так как полагали, что жир мешает росту бактерий. Однако оказалось, что это совсем не так.