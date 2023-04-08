Названы культуры, которые обязательно нужно выращивать на даче В Союзе дачников Подмосковья призвали выращивать на даче минимум 15 культур — от картофеля до жимолости

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На приусадебном участке обязательно нужно выращивать не менее 10 культур, способных прокормить семью до нового сезона, рассказал NEWS.ru глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. Он отметил, что садоводу следует посадить огурцы, томаты, картофель, морковь, свеклу, лук, кабачки, капусту, репу, бобовые, яблоню, грушу, вишню, малину и жимолость.

Каждый сезон нужно обязательно высаживать минимум 10 культур, способных прокормить семью до нового сезона. Это огурцы, томаты, картофель, морковь, свекла, лук, кабачки, капуста, репа, бобовые. Они не требуют особого ухода, кроме томатов. Что касается ягод и фруктов, то, безусловно, на даче должна быть яблоня, груша, вишня, малина и жимолость. Эти культуры богаты витаминами, а варенье получается просто бесподобным, — подчеркнул Чаплин.

По его словам, оптимальная площадь участка земли под рассаду — 10 соток (1000 квадратных метров) вместо советских шести соток. Чаплин отметил, что первого варианта хватит плодовым деревьям, елке и «хорошему дому для отдыха всей семьи».

Ранее гериатр Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н. И. Пирогова Андрей Изюмов заявил, что после зимы пожилым людям следует чаще гулять для подготовки организма к дачному сезону. По словам врача, при возникновении одышки и болях за грудиной следует обратиться за консультацией к кардиологу. Кроме того, при наличии мочекаменной или желчнокаменной болезней важно пройти УЗИ.