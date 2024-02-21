Названы кризисы, с которыми часто сталкиваются семейные пары Психолог Баранова: семейные пары могут столкнуться с кризисом первого года

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Семейные пары могут столкнуться с кризисом первого года, когда возлюбленные начинают отстаивать личные границы и осознают, что у них разные представления о совместной жизни, предупредила клинический психолог Татьяна Баранова. В разговоре с LIFE.ru специалист подчеркнула, что преодолеть кризис можно, если научиться слышать и принимать партнера, отбросив собственные ожидания.

Это период, когда романтика уходит на второй план, уступая место повседневным делам. Проще говоря, конфетно-букетный период сменяется бытом, — пояснила эксперт.

Следующий кризис может наступить, когда пара состоит в отношениях три года. Зачастую он связан с рождением детей и изменениями в сексуальной сфере. Психолог советует проговаривать свои чувства и эмоции, чтобы исправить ситуацию. Через семь лет совместной жизни супруги могут захотеть больше времени проводить отдельно. Чаще всего отношения портятся из-за того, что один партнер больше внимания уделяет воспитанию детей и не может с этим мириться.

Кроме того, переломный момент может наступить спустя 13–14 лет, когда возникает естественный возрастной кризис. На этом этапе Баранова рекомендует прорабатывать личностные вопросы и искать поле для самореализации. Также семейные пары сталкиваются с проблемами через 20–28 лет совместной жизни. В этот период люди неосознанно начинают анализировать, чего они достигли в карьере и в семье. Психолог добавила, что кризисы могут быть связаны не только с возрастом, но и с личностными сложностями, изменением внешних обстоятельств и абьюзом внутри пары.

Психолог Индира Кожухова ранее предупредила, что частые детские болезни могут стать следствием семейных ссор и неблагополучной обстановки дома. Специалист посоветовала родителям выстраивать с ребенком надежную привязанность, основанную на заботе и эмоциональной безопасности.