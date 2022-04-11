Названы критерии выбора смартфона в условиях санкций

Аналитик агентства Mobile Research Group Эльдар Муртазин заявил, что при покупке смартфонов нужно учитывать текущую экономическую ситуацию и действующие антироссийские санкции. По словам эксперта, лучше приобретать гаджеты среднего ценового сегмента и отказаться от техники Apple. Он добавил, что лучше всего выбирать смартфоны в ценовом диапазоне в 25-50 тысяч рублей, сообщает радио Sputnik.

Если у вас флагман, который сегодня стоит 150 тысяч, то стоимость ремонта будет примерно 30-40 тысяч из вашего кармана, не всем это доступно, — рассказал Муртазин.

Он отметил, что также необходимо сравнивать цены в разных магазинах перед покупкой. Он порекомендовал обращать внимание на различные акции, которые предлагают магазины электроники.

Глава «Гознака» Аркадий Трачук ранее рассказал, что модернизированные рубли получат новые защитные признаки, в том числе машиночитаемые. Он отметил, что образ банкноты — это тоже защитный признак. По его словам, это достаточно сложная, многослойная картинка, которая очень тщательно прорабатывается во время создания. Он добавил, что это существенные изменения, для которых проводится достаточно большая работа.