Названы ключевые ошибки в интерьере дачи Дизайнер Кузнецова: лучше избавиться от лишних вазочек на даче

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К ключевым ошибкам в интерьере дачи относятся: большое количество лишних деталей, покупка готовой мебели и непрактичные материалы в отделке, рассказала в беседе с «Газетой.Ru» профессиональный дизайнер Ксения Кузнецова. По ее словам, еще испортить дачный интерьер может излишний декор.

Безусловно, покупка готовой мебели позволит существенно сэкономить на обустройстве дачи, однако, такое решение таит в себе и опасность. Зачастую готовые изделия не отличаются высоким качеством исполнения, а также за счет базовых размеров не позволяют использовать все пространство дачи с точки зрения эргономики, — отметила специалист.

Кузнецова уточнила, что многие выбирают непрактичные, но дешевые материалы для отделки и оформления дачного интерьера. На практике такие материалы намного быстрее изнашиваются и теряют первоначальный вид.

Кроме того, лишний декор сделает интерьер не милым, а перегруженным, добавила дизайнер. Лучше отказаться от излишних магнитиков, статуэток и других ненужных элементов декора, поскольку они отвлекают внимание от природы вокруг.

Ранее психолог Виктория Моисеева рассказала, что для спальни лучше всего подойдут холодные приглушенные цвета, такие как синий, зеленый и их оттенки. По ее словам, одну стену можно выкрасить в темный для более качественного сна. Однако остальные лучше оставить светлыми, чтобы комната ассоциировалась с расслаблением.