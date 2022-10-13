Названы категории россиян, кому положены доплаты за плодотворную работу Эксперт Захарова: ветеранам труда положены доплаты к пенсии за плодотворную работу

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Россияне, удостоенные награды «Ветеран труда» за долгий стаж и хорошую работу, могут претендовать на доплату к пенсии, несмотря на то, что действующим законодательством надбавок за это не положено. Об этом рассказала агентству ПРАЙМ доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Захарова.

Она пояснила, что право получения звания «Ветеран труда» за многолетний добросовестный труд дается при наличии государственных наград и стажа работы не менее 25 лет для мужчин и 20 лет у женщин. Наличие ведомственных наград позволяет претендовать на звание уже после 15 лет работы в определенной отрасли.

По словам Захаровой, существует несколько видов звания ветерана труда — федерального, регионального значения, а также ветераны отдельных предприятий.

Наличие одного из званий не несет в себе обязательства в присвоении двух других, но любой гражданин Российской Федерации может иметь сразу три звания ветерана — федерального, регионального и ветерана предприятия — либо какое-то одно из них, — отметила эксперт.

В результате, часть льгот, положенных ветерану труда, он может поменять на денежный эквивалент.

Ранее сообщалось, что с 1 января в России проиндексируют страховые пенсии неработающих пенсионеров по старости. Индексация составит 4,8%, средний размер пенсии увеличится до 21 864 рублей. В пресс-службе Минтруда уточнили, что в бюджете Социального фонда на выплату пенсий заложено более 9,5 трлн рублей, на выплату страховых пенсий — почти 9 трлн рублей. Кроме того, в условиях высокой инфляции в 2022 году было принято решение провести поэтапное повышений пенсий, чтобы поддержать доходы пожилых граждан с учетом роста цен.