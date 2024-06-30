Названы категории россиян, которым увеличат пенсии с 1 июля Юрист Виноградов: с 1 июля пенсии увеличат в том числе работающим пенсионерам

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Трем категориям россиян с июля увеличат размер пенсионных выплат, в их число вошли работающие пенсионеры, инвалиды и граждане, которым исполнится 80 лет, рассказал декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов. По его словам, которые передает агентство ПРАЙМ, все перерасчеты будут проводиться в автоматическом режиме, от граждан не требуется каких-либо активных действий.

Говоря о работающих пенсионерах, юрист пояснил, что речь идет о тех, кто решил уволиться в июне, повышенные выплаты начнут поступать уже на следующий месяц после этого. Для второй категории — граждан, достигших 80 лет — будет в два раза увеличена фиксированная выплата. Двойная надбавка также ожидает тех, кто оформит инвалидность I группы в июне.

Для них в два раза будет увеличена фиксированная выплата — до 16 269,76 рубля, — уточнил специалист.

При этом доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Моисеев заявил, что с 1 июля многих россиян освободят от банковских комиссий при перечислении платы за жилищно-коммунальные услуги и от уплаты пеней. Мера коснется граждан старше 18 лет — членов многодетной семьи, граждан с инвалидностью, пенсионеров, участников ВОВ, а также ветеранов боевых действий и членов семей умерших инвалидов войны.