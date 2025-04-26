Названы категории пенсионеров, которые получат в апреле две выплаты Профессор Виноградов: пенсионеры получат выплаты раньше из-за праздников

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Некоторые категории российских пенсионеров получат в апреле две выплаты, напомнил декан факультета права НИУ ВШЭ профессор Вадим Виноградов. По его словам, речь идет о тех россиянах, которые обычно получают пенсию с 1 по 4 число каждого месяца, пишет агентство «Прайм».

В этом году 1–4 мая выпадают на нерабочие дни. Поэтому выплаты будут направлены раньше — до наступления праздников.

В нашем случае это последние дни апреля, то есть 29–30 числа, — указал Виноградов.

В начале апреля пенсионеры получили выплаты за этот месяц. А в конце апреля им придут деньги за май.

Мера коснется россиян, которые обычно получают пенсию в первых числах мая. Также вторую выплату получат граждане, получающие деньги с 9 по 11 мая. В этом году эти даты также будут нерабочими.

Ранее сообщалось, что средний размер пенсий военных с 1 октября 2025 года увеличится на 1,9 тысячи рублей. Доцент базовой кафедры «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец напомнила, что на начало этого года показатель был равен 43 тысячам рублей. Таким образом, осенью средний размер военных пенсий достигнет почти 45 тысяч. При этом выплаты отставным военным индексируют по иной схеме и в другие сроки, нежели обычные страховые.